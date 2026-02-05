Gehackt lab mag mogelijk weer bevolkingsonderzoek gaan doen

Het laboratorium Clinical Diagnostics, waar via een hack vorig jaar de medische gegevens van ongeveer een half miljoen vrouwen werden buitgemaakt, mag mogelijk weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker gaan uitvoeren. De organisatie Bevolkingsonderzoek Nederland, die samenwerkte met Clinical Diagnostics, staat hiervoor open omdat er nu te weinig capaciteit is om het bevolkingsonderzoek op tijd uit te voeren. Wel moet het laboratorium een verbeterplan maken, zodat het de veiligheid van de gegevens kan garanderen.

Het lab wil de komende zes maanden “alles op alles zetten” om de verbeteringen door te voeren, meldt demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid). Pas als een onafhankelijke instantie de veiligheid kan vaststellen, gaat Bevolkingsonderzoek Nederland mogelijk weer samenwerken met het laboratorium. “Bevolkingsonderzoek Nederland heeft op basis daarvan en intensief contact, voldoende vertrouwen om Clinical Diagnostics de kans te geven om de informatiebeveiliging op het vereiste niveau te brengen”, aldus het ministerie.

Veiligheid

Tielen vindt het “een spijkerharde voorwaarde” dat de veiligheid op orde is, voordat de samenwerking met Clinical Diagnostics wordt hervat. Verder laat zij weten er “heel erg” van te balen dat vrouwen nu langer moeten wachten tot zij zich kunnen laten onderzoeken. “Ondanks dat de verwachte effecten op de gezondheid waarschijnlijk minimaal zijn, zijn we het met z’n allen aan onze stand verplicht om ervoor te zorgen dat de capaciteit van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zo snel mogelijk weer helemaal op orde is.”

Vertraging

Bevolkingsonderzoek Nederland (BVO NL) heeft uitnodigingen aan vrouwen voor deelname aan baarmoederhalskankeronderzoek vertraagd, meldt de organisatie donderdag. Dat komt door de hack die afgelopen zomer plaatsvond bij Clinical Diagnostics (CD), een van drie laboratoria waar BVO NL mee samenwerkt.

In de laboratoria worden zelftesten en uitstrijkjes verwerkt. Sinds de hack bij CD moeten de andere twee laboratoria die taken uitvoeren en daardoor is er niet genoeg capaciteit “om dit blijvend te kunnen doen”.

Normaliter is de tijd tussen twee uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek, afhankelijk van leeftijd, vijf of tien jaar. Op dit moment komt daar voor beide groepen één maand bovenop. “Met iedere maand dat deze situatie aanhoudt, zal het interval ook met één maand toenemen.” (ANP)