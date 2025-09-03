Ombudsman roept VWS op verantwoordelijkheid te nemen in datalek

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, roept VWS op om minder passief te zijn in de afwikkeling van het datalek van het bevolkingsonderzoek. Dat staat in een brief aan tijdelijk VWS-minister Robert Tieman.

Van Zutphen heeft de afgelopen week meerdere klachten en meldingen van gedupeerden ontvangen. “Zij voelen zich zenuwachtig, onzeker, bang en boos over de inhoud van de brief en blijven achter met vragen als: Wat betekent dit? Wat kan ik verwachten? Wat kunnen ze met mijn gegevens? Hoe erg is dit? En kan ik me uitschrijven bij het bevolkingsonderzoek?”, aldus de ombudsman.

Snel verbeteren

In een brief van 2 september 2025 uit de ombudsman zijn zorgen over de manier waarop gedupeerden van het datalek bij Bevolkingsonderzoek Nederland tot nu toe zijn ingelicht. “De minister van VWS is ervoor verantwoordelijk dat burgers goed worden geïnformeerd over datalekken bij gegevensverwerking in opdracht van het ministerie van VWS”, aldus Van Zutphen. “Daarbij dient hij de nadruk te leggen op de behoeften van gedupeerden en op de maatregelen die hij zélf neemt om hun persoonsgegevens alsnog te beschermen en risico op fraude te voorkomen.”

De ombudsman verzoekt de VWS-minister met klem zijn rol te pakken en de informatieverstrekking aan gedupeerden van het datalek van het bevolkingsonderzoek snel te verbeteren. Van Zutphen vraagt de minister om duidelijke en volledige informatie te verstrekken en beter te luisteren naar de behoeften en gedupeerden. “Door beter te luisteren naar deze behoeften en gedupeerden actief te betrekken, kan de overheid effectievere en meer empathische hersteltrajecten opzetten. Dit is essentieel voor het herstellen van vertrouwen en het bieden van de juiste ondersteuning aan degenen die dat nodig hebben.” Tot slot verzoekt de ombudsman de minister lering te trekken uit het datalek, “zodat dit soort gebeurtenissen in de toekomst worden voorkomen”.