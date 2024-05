Omring werkt samen met Welwonen voor ouderenwoningen

Omring en Welwonen hebben afgelopen maandag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van nieuwe, passende woonvormen voor ouderen in Enkhuizen. Welwonen is een organisatie in Enkhuizen voor wonen en welzijn.

Frido Kraanen, bestuurder Omring en voorzitter Westfries WoonZorgPact (WFWZP): ‘We zijn heel blij met deze samenwerking, want deze ondertekening is een eerste stap om de zorg toegankelijk te houden voor de groeiende groep ouderen in onze regio.”

Beide organisaties gaan samen een ontwerp maken voor de ontwikkeling van appartementen voor zelfstandig wonende (kwetsbare) ouderen. Welwonen bouwt de woningen en, afhankelijk van de zorgvraag, levert Omring de zorg. De omwonenden worden ook betrokken bij de plannen.

Passende woonruimte

Wiesje van der Weide, bestuurder Welwonen: “Wij herkennen de vergrijzing in Enkhuizen. Een van onze doelstellingen is om voor iedereen passende woonruimtes aan te bieden. De samenwerking geeft meerwaarde aan het realiseren van levensloopbestendige woningen voor ouderen met een zorgvraag in Enkhuizen.”

Kraanen: “Deze aanpak bevordert niet alleen de sociale functie (ontmoetingsplek) maar zorgt er ook voor dat mensen zichzelf kunnen redden en regie kunnen behouden. Het helpt ouderen vitaal te blijven.”