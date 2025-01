Omstreden kliniek Fivoor in Den Dolder per direct dicht

Een van de drie beveiligde klinieken van Fivoor in Den Dolder gaat voorlopig dicht. Het gaat om de Wier+-kliniek. Het gebouw sluit per direct omdat er volgens Fivoor bij een bouwkundige inspectie “materiële tekortkomingen geconstateerd” zijn.

Een woordvoerder kan niet zeggen wat er mis is met het gebouw. Alle 32 patiënten worden overgeplaatst naar andere locaties, schrijft de NOS. Binnen de Wier+ kliniek verblijven patiënten met een licht verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben en in aanraking zijn gekomen met justitie.

Toeval

Een woordvoerder van Fivoor noemt het “bizar toeval”. “We staan ook echt met onze oren te klapperen”, zegt een woordvoerder van Fivoor tegen RTV Utrecht.

Er zijn al langer zorgen over de psychiatrische kliniek. Begin dit jaar heeft een patiënt van de nu plots gesloten kliniek een 76-jarige inwoner van Den Dolder doodgestoken. Afgelopen weekend ontsnapte een patiënt van Fivoor met TBS met voorwaarden. Die 44-jarige man is zaterdagnacht aangehouden.

Fivoor is ook de instelling waar Michael P. verbleef toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Patiënten verplaatsen

Volgens de woordvoerder is het personeel nu vooral druk met de verhuizing. “Maar de verwachting is dat binnen afzienbare tijd alle patiënten een passende alternatieve omgeving hebben gevonden om hun behandeling voort te zetten.”

“De verplaatsing vindt zorgvuldig plaats gezien de uiteenlopende behandelingen van de patiënten van Wier+”, zegt Fivoor. De patiënten worden deels ondergebracht in een kliniek op het eigen terrein en deels in klinieken op andere plekken in Nederland, schrijft de regionale omroep.

Zorgen

De burgemeester van Zeist heeft tijdens een ingelaste raadsvergadering over de incidenten rond de kliniek verbaasd gereageerd op de sluiting. De gemeente werd pas op het allerlaatste moment op de hoogte gesteld. Burgemeester Joyce Langenacker: “Het roept allerlei vragen op, waar komt dit ineens vandaan? Wij dringen aan op betere communicatie, wij willen weten wat daar speelt.”

Langenacker stelt dat de veiligheid in de Fivoor-klinieken in Den Dolder momenteel “niet geborgd” is. “Het incident van dit weekend is daarvan een voorbeeld. Er is niet genoeg grip op de situatie. Dat baart mij zorgen.”

Verhuizen

Een verhuizing van zorginstelling Fivoor is al langer onderwerp van gesprek binnen de gemeente Zeist. De forensische zorg die verleend wordt bij Fivoor moet vertrekken van de Willem Arntsz Hoeve. Zorginstelling Fivoor heeft echter grote moeite om een nieuwe plek te vinden voor haar psychiatrische klinieken in het Utrechtse dorp Den Dolder. Er is geen gemeente in de regio Utrecht die deze zware patiënten wil opvangen. De gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, is daarom begonnen met het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor verplaatsing, schrft het AD eerder.

Ook wil burgemeester Joyce Langenacker van de gemeente Zeist hulp van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk staatssecretaris Ingrid Coenradie om een nieuwe plek te vinden voor psychiatrische kliniek Fivoor.