OncoNoVo+ stelt nieuwe voorzitter en vicevoorzitter aan

Michael Gerhards is per 1 oktober benoemd tot voorzitter van OncoNoVo+, het netwerk voor oncologische zorg in Noord-Holland en Flevoland. Hij volgt Geert Kazemier op, die afzwaait als waarnemend voorzitter.

Michael Gerhards is gastro-intestinaal chirurg bij OLVG. Per 1 oktober heeft hij het stokje overgenomen van Geert Kazemier, waarnemend voorzitter gedurende de oprichtingsperiode. “Het is een grote eer en een mooie uitdaging om in samenwerking met alle leden van de oncologiecommissie en alle aangesloten ziekenhuizen binnen OncoNoVo+ de oncologische zorg in onze regio te stroomlijnen”, reageert Gerhards. “Zo is straks voor iedere patiënt de juiste zorg beschikbaar volgens de nieuwste richtlijnen, techniek en onderzoek, en onderbouwd in een gestandaardiseerd multidisciplinair overleg.”

Dertien ziekenhuizen

Hermien Schreurs, long- en oncologisch chirurg bij Noordwest Ziekenhuisgroep, is benoemd tot vicevoorzitter van het netwerk.

OncoNoVo+ is een regionaal kankernetwerk in de provincies Noord-Holland en Flevoland. De dertien deelnemende ziekenhuizen – waaronder Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek, Tergooi, Ziekenhuis St. Jansdal en Dijklander Ziekenhuis – bedienen bijna een kwart van het totaal aantal oncologiepatiënten in Nederland. Samen willen zij de kankerzorg in de toekomst goed, toegankelijk en beschikbaar houden.