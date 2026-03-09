Skipr

Onderzoek: apps voor gezonder leven niet toegankelijk

,

Apps voor preventie en verbetering van de leefstijl zijn niet goed toegankelijk voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie. Dat kan de gezondheidskloof vergroten, blijkt uit promotie-onderzoek.

Er zijn in Nederland veel apps, programma’s en toepassingen die mensen helpen om bijvoorbeeld te stoppen met roken, gezonder te eten of meer te bewegen. Gezondheidspsycholoog Isra Al-Dhahir deed er promotieonderzoek naar en stelt vast dat ze voor mensen met weinig geld of lagere opleiding vaak niet toegankelijk zijn.

Veel eHealth-interventies zijn alleen makkelijk te gebruiken voor mensen die digitaal vaardig zijn, goed kunnen lezen en schrijven en over bepaalde gezondheidsvaardigheden beschikken”, licht de promovenda toe. Ze waarschuwt ervoor dat dit de gezondheidskloof verder kan vergroten.

Ken je gebruiker

Uit haar onderzoek blijkt dat het essentieel is om de eindgebruikers van meet af aan te betrekken bij de ontwikkeling van een toepassing. Al-Dhahir: “Pas als je weet wat er in hun dagelijkse leven speelt, weet je of eHealth überhaupt een passende oplossing is. Je kunt je afvragen of het bijvoorbeeld zin heeft om een doelgroep die diep in de schulden zit, te introduceren aan eHealth.”

Daarnaast spelen zaken als structurele financiering een doorslaggevende rol bij de duurzame implementatie van passende eHealth.

Handreiking

De promovenda ontwikkelde een online handreiking voor inclusieve eHealth om te helpen bij het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van e-health-toepassingen voor verschillende doelgroepen. Daar blijft Al-Dhahir ook na haar promotie aan werken in haar rol als onderzoeker in het team Technologie voor de Gezondheidszorg aan de Haagse Hogeschool.

