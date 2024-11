Onderzoek: beleggingsbeleid van verzekeraars onder de maat

In het onderzoek heeft de Eerlijke Verzekeringswijzer, een samenwerkingsverband met onder meer Amnesty International, het beleggingsbeleid van de verzekeraars beoordeeld aan de hand van tien maatschappelijke thema’s, zoals mensenrechten, wapens en klimaatverandering.

Aangescherpt beleid

Vergeleken met 2022 hebben de verzekeraars hun maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid beter ingericht. “Vooral op het gebied van dierenwelzijn en natuur is het beleid aanzienlijk verbeterd, en ook op het gebied van gendergelijkheid en wapens werd vooruitgang geboekt”, concludeert de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Het merendeel van de zestien grootste verzekeraars in Nederland scherpte het beleid aan. ONVZ en Univé gingen daarin voorop. Ook DSW, Zorg en Zekerheid, Unigarant (ANWB), CZ, NN Group en Achmea scherpten hun beleid aan. De Goudse, ZLM, VGZ, Menzis, ASR, Klaverblad, Allianz en Athora deden dat niet of slechts minimaal.

Werk aan de winkel

Ondanks de doorgevoerde verbeteringen halen de zestien onderzochte verzekeraars gemiddeld een krappe voldoende (5,7) voor hun beleid. Achmea, ASR en VGZ scoren gemiddeld een 8. CZ, Univé en NN Group behalen een 7. ONVZ, Zorg en Zekerheid en Unigarant krijgen een 6 als rapportcijfer. DSW, Menzis, Klaverblad en De Goudse scoren een 5. ZLM (4), Allianz (3) en Athora (1) krijgen een dikke onvoldoende.

“Er is nog heel veel ruimte voor verbetering”, reageert Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. Zo hebben slechts zes verzekeringsgroepen een klachtenmechanisme dat openstaat voor mensen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen waarbij de verzekeraar via zijn beleggingsactiviteiten betrokken is. “Of op het gebied van dierenwelzijn, waar we zien dat slechts zeven verzekeraars niet-medische dierproeven een no go vinden. In het wapenbeleid van de meeste verzekeraars is nu vastgelegd dat leveranties aan controversiële regeringen onacceptabel zijn, maar een kwart van de verzekeraars heeft hierop nog steeds geen beleid.”

Hogere verwachtingen

De Eerlijke Verzekeringswijzer signaleert dat consumenten steeds meer verwachten van hun bank of verzekeraar. De meeste Nederlanders geven aan juist in het financieringsbeleid de sleutel te zien waarmee banken en verzekeraars een positieve impact kunnen maken. “Verzekeraars die het beleid niet op orde hebben, zijn niet goed toegerust om in de praktijk de nodige duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingskeuzes te maken. We moedigen alle verzekeraars aan om extra stappen te zetten”, besluit Bolten.