Onderzoek: bijna helft zorgorganisaties is onvoldoende voorbereid op cyberaanval

Ongeveer een kwart van alle middelgrote en grote Nederlandse organisaties is onvoldoende voorbereid op een cyberdreiging. Dat komt naar voren uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van KPN. In de gezondheidszorg geeft 40 procent van de ondervraagde IT-beslissers aan onvoldoende voorbereid te zijn op een cyberaanval.

Beeld: CROCOTHERY/stock.adobe.com

Motivaction ondervroeg 456 IT-verantwoordelijken uit verschillende sectoren voor dit onderzoek. IT-managers maken zich vooral zorgen over mogelijke diefstal van privacygevoelige gegevens. Ook zijn er zorgen over bedrijfsonderbrekingen, reputatieschade, financiële verliezen door omzetderving en diefstal van bedrijfsgevoelige informatie.

Diefstal gevoelige patiëntgegevens

In de gezondheidszorg geeft 40 procent van de ondervraagde IT-beslissers aan onvoldoende voorbereid te zijn op cyberdreiging. In de zorg vrezen IT’ers vooral voor diefstal van gevoelige patiëntgegevens.

Reputatieschade na cyberaanval

Ook de financiële sector (29 procent) en overheid (27 procent) scoren relatief hoog in vergelijking met het gemiddelde van alle onderzochte organisaties. De financiële sector maakt zich vooral veel zorgen over reputatieschade als gevolg van een cyberaanval. Bij Nederlandse industriële bedrijven gaan deze zorgen vooral over het stilvallen van bedrijfsprocessen. Opvallend is dat de transport- en logistieksector aangeeft stukken beter voorbereid te zijn.

Overheid en cyberrisico’s

Voor de overheid zitten de “grote uitdagingen” volgens de onderzoekers in een “gebrek aan kennis en gekwalificeerd personeel, evenals de aanwezigheid van oudere systemen”. De overheid heeft cyberrisico’s over het algemeen wel goed op de radar en de mogelijk grote gevolgen hiervan. (ANP)