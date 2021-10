Onderzoek: minder keizersneden bij vroege inzet van kraamverzorger

In het onderzoek werd gekeken naar de gevolgen wanneer kraamverzorgenden al direct naar het huis van de barende vrouw gaan bij het eerste seintje van de verloskundige. Daar begeleiden ze de vrouw en haar eventuele partner praktisch en emotioneel, onder meer met ademhalings- en massageoefeningen. Ze gaan ook mee naar het ziekenhuis om ondersteuning te bieden in de verloskamer, ook als de bevalling door de gynaecoloog wordt begeleid.

Kostenbesparing

De resultaten laten zien dat in de groep met continue begeleiding 40 procent minder ruggenprikken, 40 procent minder aanvullende pijnstilling en 50 procent minder keizersneden nodig waren. Daarnaast vonden er 10 procent meer spontane bevallingen plaats en lagen vrouwen minder lang in het ziekenhuis. De vroege inzet van begeleiding leverde bovendien een kostenbesparing op van 180 euro per bevalling.

“Deze uitkomsten laten zien dat de extra inzet van kraamzorg een doelmatige interventie lijkt”, aldus gynaecoloog Liesbeth Scheepers: “Verder onderzoek is nodig om te kijken of het geschikt is voor alle vrouwen in Nederland.”