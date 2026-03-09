Skipr

Onderzoek naar injectiepen voor toedienen afslankmedicijn

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat onderzoek doen naar de injectiepen waarmee het afslankmiddel Vobexoryn wordt toegediend. Dat maakte de autoriteit maandagavond bekend in het programma Radar na vragen van het consumentenprogramma.

Mensen met obesitas krijgen sinds dit jaar Vobexoryn, een goedkopere variant van het medicijn dan voorheen. Sindsdien heeft Lareb 21 meldingen gekregen over het middel, die vooral gaan over de pen. Uit de klachten komt onder meer naar voren dat het injecteren meer kracht kost, het draaimechanisme schokkerig aanvoelt en de pen blokkeert, zo werd duidelijk tijdens de uitzending.

Ook zijn er meldingen over lekkende vloeistof na het injecteren waardoor mensen zich afvragen hoe ze de goede hoeveelheid toedienen. Daarnaast hebben sommige gebruikers last van onder meer diarree en misselijkheid.

CBG-voorzitter Ton de Boer gaf in Radar aan de meldingen serieus te nemen. “Dat betekent dat wij het gaan uitzoeken.” (ANP)

