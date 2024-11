Onderzoek naar nieuwe palliatieve pijnbehandeling bij ouderen met heupfractuur

Een gebroken heup is een van de meest voorkomende breuken bij kwetsbare ouderen, en tevens een levensbedreigende aandoening.

Nieuwe palliatieve pijnbehandeling

De standaard behandeling van een gebroken heup is een operatie. Soms komt het voor dat een operatie een te groot risico of niet meer wenselijk is voor deze groep patiënten. Om hen een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven is goede pijnstilling belangrijk.

Daarom is in Amphia de ruggenprik als bestaande techniek doorontwikkeld als nieuwe palliatieve behandeling voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup. Via de ruggenprik wordt pijnstilling toegediend, die ervoor zorgt dat er geen pijn meer gevoeld wordt in het been met de gebroken heup.

In het onderzoek wordt onderzocht wat hiervan de effecten zijn op pijn en kwaliteit van leven bij kwetsbare oudere patiënten met een heupfractuur en hun naasten en mantelzorgers.

Programma Palliantie II

De ZonMW subsidie komt voort uit het programma Palliantie II. Dit programma richt zich op een goede kwaliteit van leven voor mensen die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.