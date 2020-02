Onderzoek naar relatie landbouwgif en Parkinson

De Parkinson Vereniging is blij met het onderzoek, maar wil al sneller actie en heeft daarom een brief gestuurd naar de minister met onder meer de vraag om per direct te stoppen met het gebruik van het landbouwgif Mancozeb.

De Gezondheidsraad was al bezig met een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Daar wordt de relatie met de ziekte van Parkinson nu in meegenomen. Uiteindelijk moet dat onderzoek resulteren in een advies over het gebruik van pesticiden. De minister wacht daarop voor eventuele maatregelen. Het wordt uiterlijk 1 juni verwacht. (ANP)