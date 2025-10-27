Onderzoek Univé: één op de vijf stelt huisartsbezoek uit na raadpleging AI

Zo’n één op de drie Nederlanders raadpleegt AI bij gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Univé onder 1.042 mensen.

Vooral jongeren en ouders van jonge kinderen hebben het afgelopen jaar AI-chatbots gebruikt bij gezondheidsklachten. Eén op de vijf ondervraagden vindt dat AI betrouwbaar advies kan geven. Bijna de helft van de jongere gebruikers vindt AI betrouwbaar bij medische vragen.

Huisartsbezoek

Zo’n driekwart van de AI-gebruikers vindt het prettig om anoniem vragen te bespreken. Eén op de vijf Nederlanders heeft vervolgens voldoende geruststelling gekregen waardoor een huisartsenbezoek wordt uitgesteld of niet plaatsvindt. Onder AI-gebruikers geldt dit voor bijna de helft.

Bijna driekwart van de AI-gebruikers geeft aan dat een AI-chatbot hen juist aanspoorde om contact op te nemen met een arts.

Onjuiste informatie

Naast de voordelen, hebben de gebruikers ook zorgen over hun privacy, de betrouwbaarheid en het risico dat mensen te laat medische hulp zoeken. “Daarnaast zegt bijna een op de vijf Nederlanders dat de informatie van een AI-chatbot volgens een deskundige onjuist of onvolledig bleek”, aldus Univé. Dat overkwam vooral lager opgeleiden (24 procent).

Ook kan AI soms onbedoeld onrust veroorzaken: bijna één op de drie werd bezorgder na het krijgen van een AI-advies.” Naast de voordelen waarschuwt Univé voor de gezondheidsrisico’s en het controleren van de bron en het tijdig inwinnen van advies bij een expert. “Daarom is het aan te raden om tools te gebruiken die door zorgprofessionals zijn geïnitieerd. Bijvoorbeeld de website ‘Moet ik naar de dokter.nl’, die ook door huisartsenposten wordt gebruikt. Of telefonisch via Dokter bij de Hand”, aldus Angelique Holtman, propositiemanager Zorg bij coöperatie Univé.