Onderzoekers: eten met veel eiwit is slecht voor IC-patiënt

Patiënten die op een intensive care liggen, hebben geen baat bij eten met veel eiwitten. Sterker nog, het duurt dan langer voor ze uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden en de kwaliteit van hun leven is daarna ook minder. Onderzoekers van Maastricht UMC+ en collega’s in het Belgische Genk schrijven daarover in het wetenschapsblad The Lancet.

Voor het onderzoek keken de medici tussen 2020 en 2023 naar 935 proefpersonen. Ongeveer de helft kreeg het gewone ziekenhuiseten, met de hoeveelheid eiwitten die elke patiënt dan binnenkrijgt. In hun maaltijden zat ongeveer 1,3 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht, wat in Nederland en andere Europese landen de norm is. De rest at maaltijden met 2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht, de richtlijn in de Verenigde Staten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de mensen met eiwitrijk eten meer maag- en darmklachten kregen. Ze lagen langer in het ziekenhuis, en hun levenskwaliteit was na ontslag uit het ziekenhuis lager dan die van de andere proefpersonen.

Averechtse werking

De onderzoekers weten nog niet waardoor het komt dat eiwitrijk eten averechts lijkt te werken. Een mogelijkheid is dat de organen zelf druk bezig zijn met herstellen en die extra eiwitten er niet bij kunnen gebruiken.

Patiënten verliezen op de intensive care veel spiermassa en gewicht, doordat ze veel liggen en omdat machines sommige taken overnemen, zoals ademhaling. Eiwitten helpen ze om spiermassa op te bouwen en de achteruitgang tegen te gaan, was de gedachte. (ANP)