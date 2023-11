Onderzoekers zien toch blijvend probleem na TIA: hoger valrisico

Mensen die door een lichte beroerte zijn getroffen, kunnen daardoor volgens onderzoek van het Radboudumc wel degelijk blijvende problemen houden. Onderzoekers van het academische ziekenhuis in Nijmegen zien bij deze groep een veel groter risico om te vallen. Uit testen blijkt ook dat patiënten na een milde beroerte meer balans- en loopproblemen hebben.

Een lichte beroerte wordt ook wel TIA (Transient Ischemic Attack) genoemd. Het is een tijdelijke afsluiting van een hersenvat door een bloedpropje en wordt vaak als ernstig waarschuwingssignaal beschouwd: zonder maatregelen kan een ernstiger infarct volgen. Over het algemeen mogen mensen die na een TIA in het ziekenhuis zijn opgenomen na enkele dagen naar huis. Daarna worden ze nog één keer gezien op een nazorgpoli, maar vervolgens raken ze uit beeld omdat ze geen duidelijke klachten hebben.

Twee keer zo vaak vallen

In dit onderzoek, waar ook de TU Delft aan meewerkte, werden zeventig mensen onderzocht die een halfjaar eerder een TIA hadden gekregen. Zij deden balans- en loopmetingen, hielden hun bewegingen en activiteiten bij en gaven een jaar lang eventuele valpartijen door.

Vergeleken met een controlegroep blijken patiënten na een TIA twee keer zo vaak te vallen. Ook op de balanstesten scoren ze minder goed dan mensen die geen lichte beroerte hebben gehad. “De deelnemers aan onze studie waren nog relatief jong, begin zestig”, legt hoofdonderzoeker Vivian Weerdesteyn uit in een verklaring. “Zij pakken hun dagelijks leven weer op na de gebeurtenis. Een deel werkt nog, staat volop in het leven. Toch hebben deze mensen problemen, zien we nu.”

Met de inzichten uit het onderzoek kunnen de risico’s worden beperkt. Weerdesteyn raadt mensen aan om na een lichte beroerte een cursus valpreventie te volgen. (ANP)