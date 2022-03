Rijnstate lanceert one-stop-shop voor staar

De meeste patiënten met staar worden aan beide ogen geopereerd. Nu komt een patiënt eerst voor een consult naar de poli, daarna voor de eerste operatie, gevolgd door de nacontrole. Daarna moet het tweede oog worden geopereerd. Met de One-stop-shop staar behandeloptie halveert Rijnstate Clinics het aantal afspraken.

De optie is vooral voor patiënten die minder mobiel zijn en daardoor afhankelijk van anderen om naar het ziekenhuis in Velp te komen, maar ook voor mensen die werken en voor wie het lastig is om tijd vrij te maken voor een ziekenhuisbezoek.