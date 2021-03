Online platform maakt einde aan ‘ggz-jungle’ in West-Brabant

Voor een goede verwijzing van de huisarts naar de ggz is samenwerking tussen die twee nodig. Het veld steggelt al jaren over die ‘consultatiefunctie’. In West-Brabant is er een oplossing gevonden.

Jungle

Wat is de juiste plek voor een patiënt met ggz-klachten? Die vraag is voor veel huisartsen moeilijk te beantwoorden, omdat het ggz-landschap onoverzichtelijk is. ,,We noemen het wel eens de GGZ-jungle”, zegt Chantal Siemens tegen het AD. Siemens werkt bij Zorggroep West-Brabant B.V. en is projectleider van het project “GGZ in en vanuit de Regio”.

Online platform

Vanaf 1 april komt er in West-Brabant een komt er verandering in die jungle. Een digitaal platform biedt overzicht gaat hier verlichting in bieden. Op het platform kunnen huisartsen snel advies inwinnen ggz-specialisten. Ook patiënten kunnen op het platform terecht en eenmalig een consultatie krijgen, vergoed door de zorgverzekering en zonder eigen bijdrage.

Zes aanbieders

Zes aanbieders hebben zich aangesloten: 4MB, Mentaal Beter, Praktijk Memo, de Viersprong, Bravis Ziekenhuis (PAASZ) en de GGZ Westerlijk Noord-Brabant.