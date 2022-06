Ons Tweede Thuis benoemt Susan Veenhoff tot nieuwe bestuurder

Susan Veenhoff (52) start per 1 september als de nieuwe bestuurder van Ons Tweede Thuis, een zorgorganisatie in de regio Amsterdam Amstelland en Haarlem. Veenhoff volgt Roel de Bruijn op, die met vervroegd pensioen gaat.

Veenhoff is sinds vijf jaar directeur bij Vierstroom Zorg Thuis, een zorgorganisatie actief in de wijkverpleging. Verder is zij directeur van Plicare, een samenwerking van onafhankelijke wijkverpleegkundigen. Voor de Hartstichting is zij vicevoorzitter van de raad van toezicht.

Complexe puzzel

“Susans kennis en ervaringen sluiten aan bij de trends en ontwikkelingen waar Ons Tweede Thuis middenin zit: de strategieontwikkeling gericht op inclusie, de doorontwikkeling van zelforganisatie, de stijgende zorgkosten en de krapte op de arbeidsmarkt”, vertelt Trudy Prins, voorzitter van de raad van toezicht. Veenhoff zegt hier zelf over: “De komende jaren moeten wij een complexe puzzel leggen in de gehandicaptenzorg. Dit betreft de arbeidsmarkt, de inzet van technologie én de toegankelijkheid van zorg.”

Ons Tweede Thuis is met ruim 2500 cliënten, verdeeld over zo’n 85 locaties een regionale zorgorganisatie die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme.