Oogkliniek Zeeland start in Zierikzee

Vooruitlopend op de opening van de nieuwe hoofdvestiging in Goes na de zomer, kunnen patiënten vanaf die datum in Zierikzee terecht voor orthoptie. Na de zomer starten de oogartsen met spreekuren in Zierikzee en uiteindelijk kunnen patiënten hier ook terecht voor ooginjecties en kleine ooglidingrepen.

De opening van een extra vestiging in Zierikzee past bij de ambities van Adrz en de Oogkliniek Zeeland. Voorzitter van de vakgroep Oogheelkunde, Henri Jongman: “We zijn ontzettend blij dat we samen met Adrz de zorg die we in Zeeland leveren, uit kunnen breiden. Het is altijd onze intentie geweest om oogheelkunde terug te brengen naar Schouwen-Duiveland. Als na de zomer onze hoofdvestiging in Goes opent, kunnen we samen met de zorg die we in Vlissingen leveren, een positieve impuls geven aan de oogzorg in Zeeland.” Voorzitter van de raad van bestuur van Adrz, John Taks : “Wij voelen ons verantwoordelijk voor de zorg in heel Zeeland. Het is mooi om te zien dat we, door samen te werken met onze medisch specialisten en met belangrijke partijen op Schouwen-Duiveland, er toch in slagen een belangrijk deel van de zorg naar het eiland terug te brengen.”

Oogkliniek Zeeland

Oogkliniek Zeeland is een externe kliniek, opgericht door de oogartsen van Adrz. De Oogkliniek is onderdeel van Adrz. Ondersteunend personeel is bij Adrz in dienst. Bij de bekendmaking van de plannen in februari dit jaar, zei bestuursvoorzitter Taks er dit over: “De afgelopen maanden hebben we met elkaar de conclusie moeten trekken dat, als we de oogheelkundige zorg voor Zeeuwen willen behouden, we andere keuzes moeten maken. De vakgroep heeft met mijn voorgangers er alles aan gedaan om binnen de bestaande kaders de wachtlijsten weg te werken, maar dat is gewoonweg niet mogelijk. Als Adrz voelen we ons verantwoordelijk voor het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in Zeeland. We zijn hierin niet bang om keuzes te maken die de Zeeuwse zorg ten goede komen. Dit is er zo een. Als we op dezelfde voet doorgaan, dreigen we vast te lopen. Aangezien er geen vangnet is voor onze Zeeuwse patiënten die oog zorg nodig hebben, is dat geen optie. Ik ben daarom erg blij dat we straks een oogkliniek kunnen openen die volledig in het teken staat van deze patiënten.”