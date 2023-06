Ook Gelderse zorg trekt aan de bel, ‘kern ouderenzorg in gevaar door bezuinigingen’

Een groep van 46 ouderenzorgorganisaties heeft een brandbrief gestuurd naar minister Conny Helder over de gevolgen van alle maatregelen die het kabinet neemt. “De voorgestelde overheidsmaatregelen en vooral de stapeling daarvan raken té erg en brengen de kern van de ouderenzorg in gevaar”, zegt André Kok, bestuurder van Opella.

De zorginstellingen spreken van een “mooie, maar immense uitdaging”, als het gaat om de transformatie van de ouderenzorg. Maar de sector wordt naar eigen zeggen geconfronteerd met inperking van het macrobudget, een schraal NZa-tarief, een richttarief dat geen recht doet aan de kostenstijging en inflatie in 2022-2023, verlaging van de vastgoedvergoeding, de normatieve huisvestingscomponent (NHC), versus de opgave voor verduurzaming van het vastgoed en het niet gecompenseerd krijgen van stijgende loonkosten. “En dan gaat het niet meer.”

“Wij willen dat de zorg, ondanks schaarste, ook in de toekomst bestaat uit een mooie mix van aandacht voor mensen, zelfredzaamheid, participatie aan de maatschappij en kwaliteit”, vervolgt Kok. “Hoewel de uitdaging zeer fors is, geloven we dat het kan. Onze organisaties en onze mensen zetten zich hier dagelijks voor in.”

Prinsjesdag

De organisaties vragen de minister onder meer om voor Prinsjesdag de geplande kortingen op het macrobudget van tafel te halen en ook de stijgende loonkosten volledig te compenseren. Ook wil men structureel stabiele geldstromen, in plaats van de vele incidentele geldstromen, subsidies, potjes die hand in hand gaan met veel administratie”.

Het is niet de eerste brandbrief die Helder krijgt. Enkele weken geleden trok een groep noordelijke zorgorganisaties aan de bel. Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) vertelde aan Zorgvisie de vrezen dat ze uiteindelijk personeel moet laten gaan.