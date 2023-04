Ook ggz vraagt meer geld van minister voor hogere lonen

De cao voor de ggz loopt nog tot eind 2024, maar tot die tijd kan niet gewacht worden met loonsverhogingen voor personeel, menen de ggz-instellingen. “De wereld is sinds het voorjaar van 2022 flink veranderd en net als alle medewerkers in de zorg, voelen ook de mensen die werken in de ggz, de gestegen kosten flink in hun portemonnee”, zegt voorzitter van de Nederlandse ggz Ruth Peetoom. Daarom moeten de lonen nog tijdens de lopende cao verhoogd, vindt zij.

Aantrekken en behouden

“Om toegankelijkheid en beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg op peil te houden is deskundig personeel cruciaal”, vervolgt Peetoom. “We moeten medewerkers voor de ggz dus aantrekken en behouden, en daarvoor is compensatie van de inflatie in het loon belangrijk.” Daarvoor hebben instellingen dus wel hulp van de minister nodig, meent de branchevereniging. De ggz-instellingen lijden namelijk al verliezen.

De ziekenhuizen sloten onlangs een akkoord met de vakbonden, waarin een loonsverhoging voor werknemers van 15 procent over twee jaar is opgenomen. Ziekenhuizen gaven direct daarop aan extra geld nodig te hebben van het kabinet, omdat ze mede door de loonsverhoging vrezen in de rode cijfers te komen. (ANP)