Ook Zorginstituut moet broekriem aantrekken

Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) moet in 2027 2,8 miljoen euro bezuinigen en gaat zich richten op haar kerntaken. Volgens de Rijksbegroting zal het ZiNL-budget in 2030 25 procent lager moeten zijn dan het in 2025 was.

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Niet alleen de Inspectie voor de Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) moet budget inleveren, ook Zorginstituut Nederland moet bezuinigen. Het vorige kabinet, onder premier Schoof, heeft het Zorginstituut met een forse taakstelling opgezadeld. In de Rijksbegroting van 2025 staat dat de begroting van het Zorginstituut teruggaat van 95,7 miljoen euro (2025), naar 86 miljoen (2026), 83,9 miljoen (2027), 82,5 miljoen (2028), 72,1 miljoen (2029) en 72 miljoen euro (2030). In 2030 zou het Zorginstituut dan zo’n 25 procent minder budget hebben dan in 2025.

Kabinet-Jetten

Het Zorginstituut bevestigt de taakstelling voor 2027. “Op grond hiervan houden wij rekening met een besparing op ons budget van 2,8 miljoen euro in 2027”, zegt een ZiNL-woordvoerder. Voor de jaren daarna “ligt een precieze invulling nog op tafel”, zegt de woordvoerder. “Voor de jaren 2028 tot en met 2030 komt er een tweede budgettaire taakstelling van het kabinet-Jetten (het huidige kabinet, red.). De precieze omvang hiervan is nog niet bekend.”

Kerntaken Zorginstituut

Sowieso gaat het Zorginstituut zich primair richten op haar kerntaken. Dat zijn de wettelijke pakkettaken en de opgave voor de transitie naar passende zorg. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA). “Concreet betekent dit dat taken die hiermee niet rechtstreeks verband houden, worden stopgezet of afgebouwd. Dat kunnen bijvoorbeeld tijdelijke projecten zijn, die wij de afgelopen jaren vaak hebben uitgevoerd. Uiteraard kijken we ook scherp hoe we onze werkprocessen verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het samenvoegen van taken. We investeren in IT-oplossingen en andere manieren om nog efficiënter te werken”, aldus de woordvoerder.

Natuurlijk verloop

Het Zorginstituut verwacht niet dat een reorganisatie nodig zal zijn. In 2025 had het Zorginstituut 496,3 fte. “De organisatie zal inkrimpen op basis van natuurlijk verloop. Sinds dit voorjaar geldt al een zogeheten selectieve vacaturestop. Dit houdt in dat wanneer een medewerker vertrekt of met pensioen gaat, de vrijkomende functie niet automatisch opnieuw wordt ingevuld. We schatten in dat hiermee beide taakstellingen opgevangen kunnen worden.”

IGJ moet krimpen

Onlangs werd bekend dat bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tot 2032 naar verwachting zo’n 300 van de huidige 950 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat zei de nieuwe IGJ-topvrouw Monique Vogelzang in een interview met Zorgvisie. Daar is wel een reorganisatie voor nodig.