Oorzaken twee branden Abrona achterhaald

,

Abrona heeft de oorzaken van twee branden in oktober bij dezelfde locatie achterhaald. De oorzaken blijken volledig los te staan van elkaar.

In het eerste geval ging het om een onbedoelde handeling van een van de bewoners. In het tweede geval ging het om een technisch mankement dat losstaat van het pand en de eerdere brand. 

Grote indruk

Voor de bewoners van woonlocatie Zonnelaan 100 in Huis ter Heide was het schrikken toen maar liefst twee keer kort achter elkaar brand plaatsvond bij de locatie. Niemand raakte gewond, maar de gebeurtenissen maakten grote indruk op bewoners, medewerkers en betrokkenen.

De instelling merkt op dat in beide situaties snel en adequaat gehandeld door de hulpdiensten en medewerkers.

Meer over:Gehandicaptenzorg

9:55
