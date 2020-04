Oosterlengte vindt nieuwe bestuurder in Ismay Kremers

Ismay Kremers (47) is per 1 juni benoemd tot bestuurder van Oosterlengte. Zij volgt Erik Knoll op, die sinds december 2019 als tijdelijk bestuurder aan Oosterlengte is verbonden.

Kremers is momenteel werkzaam als bestuurder bij stichting Vredewold, een organisatie voor ondermeer ouderenzorg, wijkverpleging en wonen met zorg. Zij is tevens lid van het algemeen bestuur en van de kerngroep wonen en zorg van Actiz, de brancheverenging voor de VVT-sector.

Kremers heeft psychologie gestudeerd en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Sinds 2006 is zij werkzaam in de zorgsector.

Oosterlengte biedt verleent met zo’n 2000 medewerkers zorg thuis en op meerdere locaties in Oost-Groningen. In Winschoten is Expertisecentrum Old Wolde gevestigd. Er zijn verder verpleegcentra in Winschoten, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Scheemda, Beerta, Bellingwolde en Nieuwolda.