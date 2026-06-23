Rechter: UMCG moet vertrouwelijke documenten over epd aan ChipSoft geven

Software-bedrijf ChipSoft heeft een gedeeltelijke overwinning behaald in de zaak tegen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het ziekenhuis moet een aantal interne documenten, zoals contracten en notulen van bestuursvergaderingen, aan het bedrijf geven. ChipSoft mag bovendien getuigen oproepen voor het vervolg van de procedure, oordeelde de rechter.

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Het geschil draait om de plannen die het UMCG heeft in samenwerking met de Treant Zorggroep en het Ommelander Ziekenhuis. De regionale ziekenhuizen willen aansluiten bij het elektronisch patiëntendossier (epd) van het universitaire ziekenhuis, geleverd door het Amerikaanse bedrijf Epic. Marktleider ChipSoft vond dat het UMCG een Europese aanbesteding voor een epd had moeten uitschrijven, zodat het mee kon dingen naar het contract. Dat is verplicht voor een universitair ziekenhuis als het een nieuw epd koopt of een lopend contract “wezenlijk wijzigt”.

Bodemprocedure

ChipSoft betoogt dat dit laatste het geval is en spande een kort geding aan, dat het in eerste instantie won maar in hoger beroep verloor. Tegelijkertijd startte het bedrijf een bodemprocedure, waarvoor het inzage in interne documenten van de ziekenhuizen wil en bovendien getuigen wil horen. De Rechtbank Noord Nederland gaat daar deels in mee. Treant en Ommelander hoeven geen documenten vrij te geven, maar het UMCG wel.

Contracten en notulen

Het Groningse ziekenhuis moet de stukken binnen vier weken beschikbaar stellen. De rechter legde een dwangsom op van 2500 euro per dag met een maximum van 50 duizend euro. Het gaat om overeenkomsten tussen UMCG en Treant en/of Ommelander, notulen van bestuurlijke overleggen en vergaderingen van de raad van bestuur, correspondentie tussen bestuursleden van het academische ziekenhuis, overeenkomsten en offertes van Epic en zowel juridische als commerciële adviezen en presentaties. Voor alle documenten geldt dat ze wel betrekking moeten hebben op de epd-plannen van de drie ziekenhuizen.

Bedrijfsgevoelige informatie

Het verweer van het UMCG dat de stukken bedrijfsgevoelige informatie bevatten, veegt de rechter van tafel. “Het enkele feit dat de stukken (mogelijk) bedrijfsgevoelige informatie bevatten, is onvoldoende om het verzoek af te wijzen”, staat in de uitspraak. “Bovendien heeft ChipSoft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat zij marktkennis heeft, weet hoe de techniek van het systeem werkt en het haar (daarom) ook niet te doen is om die informatie.”

De financiële stukken waar ChipSoft om vroeg, hoeft het ziekenhuis niet op tafel te leggen. Documenten over het bredere programma Shared Care Noord en over de samenwerking met implementatiepartner Pragus mag het UMCG ook voor zichzelf houden. Ook mag het ziekenhuis financiële details uit de stukken weglakken.

Getuigen oproepen

Verder oordeelt de rechter dat ChipSoft vijf getuigen mag oproepen in haar poging aan te tonen dat het epd wel degelijk moet worden aanbesteed. Dat heeft alleen betrekking op UMCG en Ommelander. “Het verzoek voor zover gericht jegens Treant zal worden afgewezen, omdat ChipSoft onvoldoende heeft onderbouwd dat Treant heeft meegewerkt aan een constructie om de aanbestedingsregels te omzeilen, dan wel dat sprake is van verboden staatssteun”, oordeelt de rechter.

Ander regionaal epd

Overigens blijkt uit de stukken dat Treant en ChipSoft in 2024 gesprekken voerden over een nieuw epd, waarvoor ook een offerte is uitgebracht. Het ziekenhuis verkende de mogelijkheden een regionaal epd in te richten met Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en/of het Martiniziekenhuis in Groningen. Die beide ziekenhuizen gebruiken het systeem van ChipSoft. Uiteindelijk koos het ziekenhuis voor een samenwerking met Ommelander en UMCG.

Aangezien de uitspraak de verschillende partijen op punten in het gelijk stelt, moeten zij hun eigen proceskosten betalen. Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend.