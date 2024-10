Openbare werkagenda van overheid moet weg naar passende zorg versnellen

De NZa heeft onderzocht of de regio- en ROAZ-plannen bijdragen aan de gewenste transformaties in de zorg, welzijn en gezondheidsbevordering in de regio. Op basis van deze gesprekken en de analyse van de plannen heeft de NZa drie adviezen opgesteld .

De NZa adviseert een werkagenda van de landelijke overheid, meer aandacht voor het gesprek met inwoners en een tussenevaluatie in 2026. De NZa hoopt dat hiermee de partijen het traject naar passende zorg, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord, kunnen versnellen.

Duidelijke werkagenda

De NZa pleit voor een gezamenlijke openbare werkagenda van overheidspartijen. Uit de gesprekken bleek namelijk dat de regio’s landelijke randvoorwaarden nodig hebben om hun plannen te kunnen realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om domeinoverstijgende bekostiging, gegevensuitwisseling en inwoners meenemen in de beweging naar passende zorg zodat zorgprofessionals beter in staat gesteld worden die te leveren.

Volgens de NZa zijn overheidspartijen al op verschillende fronten bezig met het realiseren van randvoorwaarden, maar de regio’s hebben hier onvoldoende inzicht in. In de werkagenda moeten daarom de mijlpalen staan om regionale samenwerkingsverbanden duidelijkheid te geven waar de overheid mee bezig is.

Bevoegdheden

Geranne Engwirda: “Naast het stellen van kaders willen we vooral het zorgveld faciliteren. Als het veld oplossingen aandraagt voor het dichten van de zorgkloof, dan moeten we dat als overheid zo snel mogelijk opvolgen en het effect monitoren. Maar de zorgkloof is alleen te dichten als we met elkaar wendbaar zijn en de goede dingen doen. Daar hebben het ministerie van VWS, het Zorginstituut, de IGJ, de politiek en de NZa de bevoegdheden voor. Die moeten we gecoördineerd inzetten en er tijdig en helder over communiceren. Met een openbare overheidsagenda kunnen we regio’s inzicht bieden in waar de overheidspartijen aan werken en wanneer randvoorwaarden mogelijk worden gerealiseerd.”

Maatschappelijk verslag

Er is draagvlak onder inwoners nodig om de zorg anders te organiseren. Om dit draagvlak te vergroten, is het belangrijk om het gesprek aan te gaan over de regionale knelpunten in de zorg en welke veranderingen er nodig zijn. De NZa adviseert daarom via de thematafels periodiek een openbaar maatschappelijk verslag te maken. En daarmee alle belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voortgang van de plannen. “Een maatschappelijk verslag sluit goed aan bij de zich ontwikkelende regionale samenwerkingsverbanden en regionale governance”, schrijft de NZa.

Tussenevaluatie

Het volgende regiobeeld staat gepland voor medio 2026. De NZa adviseert om de cijfers en inzichten uit dit regiobeeld te combineren met een tussenevaluatie. “Iedereen is druk bezig met de regioplannen en de druk op de zorg is groot. Wij adviseren daarom om in 2026 te evalueren of de weg die is ingeslagen ook de goede weg is”, zegt een woordvoerder van de NZa. “Dat is een goed moment om de plannen indien nodig bij te sturen.”

Rol NZa

De NZa blijft de ontwikkelingen in de regio’s volgen. “Wij gaan ons daarbij richten op de inhoudelijke opgaven die belangrijk zijn voor het dichten van de zorgkloof en die het meest voorkomen in de plannen van de zorgkantoorregio’s. Dit zijn: mentaal welbevinden, kwetsbare ouderen, het (ongeboren) kind en het voorkomen van zorgvragen.”

Voor de acute zorg is toegankelijkheid het hoofdthema dat de NZa blijft volgen, “met speciale aandacht voor de bekostiging van acute zorg en de ontwikkeling van zorgcoördinatie. Daarnaast zullen wij signaalgericht ons op (andere) specifieke thema’s of regio’s richten.”