Zilveren Kruis wil ook zonder handtekeningen door met AZWA

Dat heeft Fijneman dinsdag gezegd tijdens het Nationaal Zorgdebat, dat werd georganiseerd door BNR Nieuwsradio en Zorgvisie. Na het vertrek van Fleur Agema is het onzeker of de nieuwe minister van VWS door kan gaan met de laatste onderhandelingen met de zorgsector en de VNG over het AZWA. Fijneman wijst erop dat AZWA onder meer van belang is voor de verbinding tussen zorg en het sociaal domein.

Fijneman: “We gaan wat ons betreft sowieso door met het IZA, ook omdat dat gewoon loopt tot en met 2026. Maar we kijken wat we uit het AZWA kunnen halen als soort werkagenda die we toch willen realiseren.” Ze noemt onder meer het inzichtelijk maken van de wachtlijsten en gemeenten stimuleren meer te doen aan de gezondheid van hun inwoners.

