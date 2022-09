Ophef na tweet huisarts Ter Apel over ‘agressieve Algerijn’

Een twitterbericht van een huisarts met een praktijk in Ter Apel heeft dit weekend veel ophef veroorzaakt. Een opmerking over een ‘agressieve Algerijn’ werd door collega’s stigmatiserend, racistisch en niet professioneel genoemd.

Dat schrijft vakblad Medisch Contact op 6 september. De arts twitterde op 3 september: ‘Eigenhandig een agressieve Algerijn uit de dokterspost verwijderd. Ons land helaas niet, maar deze dokter heeft wel grenzen.’

Gedragscode

Dat leidde tot veel afkeurende reacties, ook van beroepsgenoten. De huisarts zegt dat hij nog steeds achter zijn bericht staat. Het sloeg op een bedreigende situatie in zijn praktijk, waarvan de Algerijn overigens geen patiënt is. De zogeheten ‘veiligelander’ zou een praktijkassistente hebben bedreigd en de vrouw die met hem mee was, zou hebben geslagen. Ook als hij het AZC bezoekt, voelt de huisarts zich onveilig – zo verklaart hij zijn opmerking. Hij twitterde niet vanuit zijn positie als zorgverlener, maar op persoonlijke titel. “Als persoon mag ik alles tweeten wat ik wil. Daar heeft niemand iets mee te maken. Bij mijn weten overtreed ik geen wet en is wat ik heb getweet niet in strijd met de gedragscode van de KNMG.”