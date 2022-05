Opmars van digitale huisartsendienst in Nederland

Zo’n tweeënhalf Nederlanders hebben toegang tot de digitale huisartsenpost en –praktijk Spreekuur.nl. In de twee jaar sinds de lancering zijn er meer dan vijftigduizend digitale consulten afgenomen. De gemiddelde leeftijd van patiënten is 24 jaar, de oudste digitale gebruiker is 96 jaar.

Dat blijkt uit cijfers die Spreekuur.nl op 17 mei bekendmaakte. Ongeveer 60 procent van de consulten werd afgenomen bij vrouwen. De digitale huisartsendienst werd het meest gebruikt in de regio Rotterdam. Gemiddeld moesten Nederlandse patiënten 12 minuten wachten op een consult.

Urgentie

Patiënten krijgen via Spreekuur locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor spoedvragen over bijvoorbeeld wonden, oogklachten en huidinfecties. Ze bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto toe te voegen. Huisartsen en triagisten kunnen snel het consult digitaal afhandelen. Binnenkort wordt ook een urgentiechecker toegevoegd. Dan krijgen patiënten snel helderheid over de urgentie van hun klachten en hulp om de vraag op de juiste plek te stellen.

In april 2020 werd Spreekuur.nl – vanwege corona – versneld uitgerold bij Huisartsenpost Eemland. Een regio Rijnmond volgde een maand later en Drenthe startte in december 2020. Nu is Spreekuur.nl toegankelijk in zes zorggebieden (waaronder ook Nijmegen, Axel en Breda).