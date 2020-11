Opnamestop in vijf ziekenhuizen in Zuid-Holland

Verschillende ziekenhuizen in Zuid-Holland slagen er niet meer in alle coronapatiënten te verwerken. Maandagavond hadden minstens vijf ziekenhuizen in de provincie een opnamestop, meldt het AD.

Sommige patiënten moesten bij gebrek aan een verpleegbed op de spoedeisende hulp overnachten. Ook in Brabant is de druk groot. Ziekenhuizen eisen strengere coronamaatregelen.

Vraag

Het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht, de Rotterdamse ziekenhuizen Franciscus Gasthuis, Ikazia en Maasstad én het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel konden geen nieuwe coronapatiënten meer opnemen. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem was nog wel open voor coronapatiënten. “Maar het is de vraag hoe dat zich gaat ontwikkelen”, zegt een woordvoerder in het AD.

Gevaarlijke situatie

“Dit is een gevaarlijke situatie’’, aldus bestuursvoorzitter Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen worden mensen nog wel gezien en beoordeeld, maar kunnen ze vervolgens niet worden opgenomen. Ze moeten dan naar een ander ziekenhuis of, als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp overnachten.