Opnamestop VieCuri Medisch Centrum door hoog water

Interessant voor u

Amstelring heeft twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Annelies Versteegden en Helianthe Kort. Ook krijgt de rvt een nieuwe voorzitter, of lieve gezegd twee: Versteegden gaat samen met Pieterbas Lalleman de rvt voorzitten. Lalleman was al onderdeel van de rvt.

Blog

Opinie

Nieuwe zorgmedewerkers zijn tevreden over hun baan

Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor de werkdruk in de zorg. Die werkdruk is op veel plaatsen al jaren hoog, en corona deed er nog een flinke schep bovenop. Toch zijn veel medewerkers in de sector zorg en welzijn goed te spreken over hun baan. Dat geldt zeker voor mensen die nieuw zijn in de sector. Zij hebben het na een half jaar in hun nieuwe baan goed naar hun zin. Het werk voldoet aan hun verwachtingen en ze halen voldoening uit het contact met cliënten.