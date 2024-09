Oppositie teleurgesteld in PVV om zorgplannen kabinet

Oppositiepartijen D66 en ChristenUnie zijn teleurgesteld in de PVV om de zorgplannen van het kabinet. Rob Jetten (D66) vindt het een “heel slecht plan” dat het eigen risico wordt verlaagd. Hij haalde in het debat na Prinsjesdag experts aan die zeggen dat het zal leiden tot langere wachttijden als de drempel tot de zorg op deze manier wordt verlaagd. Hij wilde van PVV-leider Geert Wilders horen wat voor wachttijden hij voor iemand met bijvoorbeeld een hartritmestoornis acceptabel vindt.

Bovendien vreest Jetten dat zorgmedewerkers noodgedwongen moeten selecteren wie ze als eerste helpen als de wachtrijen langer worden. “Dan krijgen de mensen met de grootste bek en de diepste portemonnee de eerste plek in de behandelkamer.” Dat vindt hij een hoge prijs die wordt betaald voor de verlaging van het eigen risico, in de ogen van Jetten “een fooi”.

Meer wachtlijsten

“Mensen met een smalle beurs, mensen met een minimumuitkering blijven nu thuis omdat ze het niet kunnen betalen. U zou juist blij moeten zijn, omdat die mensen hulp kunnen zoeken bij de dokter”, wierp Wilders tegen. “En natuurlijk komen er dan meer mensen en zullen er dan meer wachtlijsten komen. Maar ze worden wel geholpen, en nu niet.”

Private equity

Mirjam Bikker van de ChristenUnie viel Wilders aan op de draai van PVV-minister Fleur Agema waar het gaat om private equity in de zorg. Als Kamerlid vond de bewindsvrouw dat deze uit de zorg moeten worden geweerd, maar daar kwam ze als minister op terug. “Tot voor kort was de PVV heel helder: private equity, het behalen van winst in de zorg, moet niet aan de orde zijn. En nu zie ik eigenlijk dat teruggekeerd wordt op die schreden.”

Wilders hield de leider van de ChristenUnie voor dat Agema werkt aan een wetsvoorstel hierover. Daarin staat hoe ze de “goeden van de kwaden, de cowboys van de anderen kan scheiden”. (ANP)