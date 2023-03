Orpea neemt weer Nederlandse zorgbedrijven over

De ACM heeft de overnameplannen bekeken en ziet geen bezwaar. Er is na de overname nog voldoende concurrentie, oordeelt de marktwaakhond.

Central & Eastern Europe Care Services wordt gehouden door Orpea en is via verschillende dochterondernemingen, zoals September, Allerzorg en DLH actief op het gebied van zorgverlening aan mensen met dementie en geheugenproblemen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen, thuiszorg, wijkverpleging, begeleiding, palliatieve zorg, begeleiding en behandeling van mensen met psychiatrische problematiek of licht verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met beschermd wonen.

Thuismakers creëert woonomgevingen waar passende zorg kan worden geboden. Compartijn houdt zich bezig met wonen en zorgmanagement.

Financiële problemen

De Franse zorggroep Orpea, die ook in Nederland actief is, verkeert in grote financiële problemen. Het bedrijf heeft een schuld van 9,5 miljard euro. Nederland wordt door Orpea gezien als een kernland waar ze trots op is en Orpea zegt zich dan ook niet terug te trekken uit Nederland.