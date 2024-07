Orthopedisch specialist Eqwal doet vijfde overname in Nederland

Eqwal wil een top drie positie verwerven in de Nederlandse markt voor orthopedische hulpmiddelen en streeft daarbij naar een landelijk netwerk van orthopedische centra die onafhankelijk zijn van toeleveranciers.

Nederlandse markt

De Nederlandse markt voor orthopedische hulpmiddelen is volop in beweging. Juist in deze veranderende markt ziet Eqwal kansen. “We willen een onafhankelijke rol spelen en niet afhankelijk zijn van een specifieke leverancier. Zo kunnen we altijd het juiste product voor de patiënt aanbieden, ongeacht wie de leverancier is,” zegt algemeen directeur Christiaan van Hienen.

Peter Jongenengel, verantwoordelijk voor de fusies en overnames van Eqwal in Nederland: “We zijn vastbesloten om te blijven investeren in kwaliteit, innovatie en groei. De overnames die we nu doen zijn hierbij een belangrijke stap. We willen graag dicht bij de patiënt aanwezig zijn en willen daarom graag tot een landelijk dekkend netwerk komen. Ons doel is om uiteindelijk om een aanzienlijk deel van alle orthopedische hulpmiddelen in Nederland te verstrekken.”

Grote markt

De orthopedische hulpmiddelenmarkt in Nederland is met een jaarlijkse omzet van ongeveer 300 miljoen euro een aanzienlijke markt. Orthopedisch schoeisel vormt met 140 miljoen euro het grootste segment binnen deze markt.