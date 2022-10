Oud bestuurder Parnassia wordt toezichthouder bij Arkin

Marc Blom is per 1 oktober 2022 benoemd als lid van de raad van toezicht van ggz organisatie Arkin. Hij volgt eind 2022 Audrey van Schaik op als voorzitter van de commissie kwaliteit van de raad van toezicht.

Blom heeft een brede ervaring als bestuurder in de ggz met aandachtsgebieden kwaliteit van zorg en beroepsopleidingen in de ggz. Van 2017 tot mei 2022 was hij lid raad van bestuur bij Parnassia Groep.

Arkin biedt hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in een grootstedelijke omgeving. De organisatie omvat 12 onderdelen die samen het hele spectrum van de ggz beslaan. Van preventie en ggz-basiszorg tot specialistische psychiatrie en verslavingszorg en van forensische en intensieve zorg tot reclasseringstoezicht en spoedeisende hulp.