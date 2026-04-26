Oud-zorgbestuurder Greet Prins overleden

,

Vicefractievoorzitter Greet Prins van het CDA in de Eerste Kamer is op 72-jarige leeftijd overleden, meldt haar partij. Prins zat sinds juni 2019 in de senaat voor de christendemocraten. Ze leed aan de zenuw- en spierziekte ALS.

Prins is in de nacht van vrijdag op zaterdag thuis overleden in Nieuwkoop. De partij noemt haar een “betrokken en bevlogen volksvertegenwoordiger die zich met overtuiging inzette voor de publieke zaak”.

Zorgmanager

Ze was in haar carrière werkzaam in de zorg en het openbaar bestuur, onder meer bij Philadelphia Zorg. In 2011 werd ze verkozen tot zorgmanager van het jaar.

Tot mei 2019 was ze lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. In de Eerste Kamer was Prins voorzitter van de commissie VWS. Ze bleef volgens het CDA “tot het laatst toe (…) zich met grote toewijding inzetten voor haar werk als senator”.

(Skipr/ANP)

