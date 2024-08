Ouderenorganisaties Noord-Holland willen fusie

De komende maanden worden gebruikt om de juridische fusie voor te bereiden. Belangrijk onderdeel daarvan is het voorleggen van het voorgenomen besluit aan de medezeggenschapsorganen van De Zorgcirkel en SWZP. Daarnaast hebben de fusiepartners goedkeuring nodig van de NZa.

Aanleiding voor het fusieplan is de zoektocht van SWZP naar een samenwerkingspartner. De organisatie is niet groot genoeg is “om alle uitdagingen in de zorg zelfstandig het hoofd te bieden”, laten beide organisaties weten. Voor De Zorgcirkel is de fusie met SWZP belangrijk, omdat daarmee passende en toegankelijke ouderenzorg beschikbaar blijft voor de regio Purmerend.

Met de fusie kan de continuïteit en kwaliteit van zorg op de SWZP-locaties in Purmerend gewaarborgd worden voor de cliënten en de medewerkers.