Arrestaties om illegale injectiepennen en geneesmiddelen

In vijf woningen zijn doorzoekingen geweest. Grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal en illegale medicijnen zijn in beslag genomen, waaronder anabolen en afslankmiddelen, meldt de FIOD.

De verdachten zijn mannen van 28, 34 en 39 jaar en een vrouw (55). De doorzoekingen waren in Bloemendaal, Kaag en Braassem, Bodegraven-Reeuwijk, Opsterland en in Kennemerland.

Een verdachte bood via internet injectiepennen aan om een medicijn te injecteren dat gewichtsverlies bevordert. De vrouw had een opslaglocatie bij haar woning in Kaag en Braassem waar zij de middelen verzendklaar maakte. In een laboratorium in Opsterland werden de medicijnen geproduceerd, ook daar is iemand aangehouden. Een vierde verdachte was verantwoordelijk voor de verzending van de medicijnen. (ANP)