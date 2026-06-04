Geen massale overstap naar uitzendkrachten door zzp-handhaving

Vanwege strengere handhaving onder de wet DBA zouden zorgaanbieders noodgedwongen massaal moeten uitwijken naar duurdere alternatieven als uitzendkrachten in plaats van de inzet van zzp’ers. Daarvoor waarschuwen verschillende brancheorganisaties als ActiZ en de NVZ. Uit een vandaag verschenen onderzoek in opdracht van het AZW-programma van VWS wordt die beweging echter niet zichtbaar.

Brancheorganisaties verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) vroegen de Kamer in een brief van maart vorig jaar om een oplossing voor ‘de meerkosten die instellingen noodgedwongen moeten maken. Het betreft meerkosten door verschuiving naar andere externe flexmogelijkheden (met name in detacherings- en uitzendconstructies).’

Uit de enquête van het AZW-programma blijkt dat tegenover de afnemende inzet van zzp’ers echter geen toegenomen inzet van ander flexibel personeel in de vorm van uitzendkrachten of gedetacheerden te staan.

“Slechts 3,6 procent van de werkgevers zegt in dezelfde periode meer uitzendkrachten of gedetacheerden te zijn gaan inzetten. 14,3 procent rapporteert ook bij deze groep een afname en een grote meerderheid van 82,1 procent ziet geen verschil.

In de branches waar relatief meer of minder zzp’ers worden ingezet, is dit beeld niet anders. Er is dus geen aanwijzing dat werkgevers uit angst om met zzp’ers te werken massaal overstappen op andere flexibele arbeidskrachten. Werkgevers die minder zzp’ers zijn gaan inzetten, blijken vaak juist ook minder met uitzendkrachten en gedetacheerden te zijn gaan werken.”

Enquête

De AZW-werkgeversenquête is gebaseerd op de respons van ongeveer 4.000 werkgevers in de sector zorg en welzijn. Het CBS trekt daarvoor een steekproef uit circa 30.000 organisaties in de sector. Tegelijkertijd wordt ook een werknemersenquête uitgevoerd, waarvoor circa 16.200 werknemers hebben gereageerd.