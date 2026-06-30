1.945 zzp’ers verlieten de gehandicaptenzorg

Ruim 1.945 zzp’ers hebben vorig jaar de gehandicaptenzorgsector verlaten. Dat becijfert accountancybureau BDO in de vandaag verschenen Benchmark Langdurige zorg 2026. Dit leidt bij een aantal instellingen tot zorgen over de cliëntveiligheid. De wet DBA voor strengere controle op schijnzelfstandigheid blijft daarmee een hoofdpijndossier in de gehandicaptenzorg.

BDO schat het kosteneffect van de uitstroom van zzp’ers vorig jaar op 110,2 miljoen euro, overeenkomend met ongeveer 1.945 personen. De werkelijke uitstroom ligt volgens de onderzoekers mogelijk hoger. Ondanks deze forse uitstroom van bijna tweeduizend zzp’ers blijkt de impact ervan beperkt op de totale personeelskosten. “Als aandeel van de totale personeelskosten daalden de kosten voor personeel niet in loondienst van 14,9 procent naar 13,6 procent.” Dat komt omdat in de gehandicaptenzorg afbouw van personeel niet in loondienst als lastig wordt ervaren, omdat juist de zwaardere cliëntprofielen vaak afhankelijk zijn van de inzet van dit type personeel.

“Of de zorg uiteindelijk beter wordt van de Wet DBA valt nog te bezien”, schrijven de onderzoekers. “Bij een aantal instellingen leidt de wet inmiddels tot zorgen over de cliëntveiligheid. Tegelijkertijd leidt de eerder beschreven uitstroom tot een verdere toename van de druk op de arbeidsmarkt. Daar staat tegenover dat een lager aandeel personeel niet in loondienst doorgaans gepaard gaat met een lager ziekteverzuim. In 2025 nam het ziekteverzuim echter, zij het beperkt, verder toe met circa 0,3 procentpunt tot 8,5 procent.”

Angst voor boetes

In 2025 hebben zorgaanbieders stappen gezet om de inzet van personeel niet in loondienst die niet voldoet aan de Wet DBA af te bouwen. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt, waardoor in 2026 het risico op handhaving en boetes door de Belastingdienst aanwezig blijft. Wanneer sprake is van een substantieel risico, is in de jaarrekening een waarschuwende toelichting opgenomen. Bedragen worden daarbij niet genoemd, omdat niet vaststaat óf, wanneer en in welke mate een controle zal plaatsvinden.

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