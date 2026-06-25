Vijf grote ggz-instellingen lanceren 1GGZ voor inzet flexibel personeel

Fivoor, Altrecht, GGZ Rivierduinen, GGz Centraal en Parnassia Groep lanceren vandaag een nieuwe bv met de naam 1GGZ. Volgens bestuurder Jeroen Gast van Fivoor is het een uniek initiatief waarbij medewerkers in dienst zijn van 1GGZ en kunnen werken bij een van de vijf aangesloten organisaties in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland. “De verwachting is dat de eerste medewerkers vanaf begin 2027 via 1GGZ inzetbaar zijn.”

1GGZ is iets anders dan een standaard flexpool voor personeel, zegt Gast. „Zo is het voor het eerst dat ggz-instellingen gezamenlijk een nieuwe rechtspersoon opzetten, met een eigen bestuur en zonder winstoogmerk. Medewerkers zijn in dienst bij 1GGZ en niet bij een van de vijf aanbieders. Momenteel werven we nog voor directie en staf. Uiteindelijk mikken we erop om in de eerste twee jaar te groeien naar honderd à tweehonderd fte aan personeel.”

Het opzetten van 1GGZ is volgens Gast nodig omdat door de personeelstekorten de druk op de ggz toeneemt. „Bovendien willen we niet afhankelijk zijn van dure externe uitzend- en detacheringsbureaus. En we willen hiermee schijnzelfstandigheid voorkomen.”

Btw

Of het personeel van 1GGZ straks diensten kan draaien zonder dat extra btw voor het uitlenen van personeel betaald hoeft te worden, is nog niet helemaal zeker. „We hebben in ieder geval bevestiging van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat dit kan onder de Mededingingswet. Van de Belastingdienst wachten we nog op definitieve goedkeuring; dat duurt iets langer dan gepland. Maar zelfs als we wel btw-plichtig zijn, verwachten we nog steeds fors te besparen op hoge bemiddelingskosten die we niet meer hoeven te betalen aan uitzendbureaus.”

Gunstig voor medewerkers

Voor flexibele ggz-medewerkers is het gunstig om over te stappen naar 1GGZ omdat zij meer regie krijgen over waar, wanneer en in welke omvang zij werken. „Zorgprofessionals krijgen één dienstverband bij 1GGZ en werken binnen de vertrouwde kaders van de cao GGZ. Vanuit 1GGZ kunnen zij worden ingezet bij verschillende instellingen, afdelingen en behandelsettings. Overstappen van 1GGZ naar een van de aangesloten instellingen blijft mogelijk, en andersom ook. Het initiatief vergroot de keuzeruimte voor professionals, zonder dat zij de zekerheid van een werkgever verliezen. Zo combineren we flexibiliteit en vastigheid in een vorm van modern werkgeverschap die past bij de arbeidsmarkt van nu.”

Interne opleidingen

Gast denkt niet dat mensen die bij 1GGZ gaan werken de binding met een traditionele ggz-organisatie zullen missen. „We gaan een divers palet aan opleidingen bieden. Denk daarbij aan een gedeelde set basistrainingen, zoals medicatieveiligheid en trainingen rond persoonlijke veiligheid. Hiermee zorgen we ervoor dat professionals veilig en snel inzetbaar zijn binnen alle aangesloten instellingen. Daarnaast bieden we ruimte voor ontwikkeling door ervaring op te doen in verschillende organisaties, teams en behandelcontexten. De nieuwe organisatie werkt toe naar een eigen aanbod van scholing, intervisie en coaching dat aansluit op de praktijk van de deelnemende instellingen. Op termijn wil 1GGZ ook traineeships ontwikkelen voor startende en herintredende professionals, zodat zij brede ervaring kunnen opdoen bij meerdere ggz-instellingen.”