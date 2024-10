LHV en Verenso: 24/7 ouderenzorg alleen nog geclusterd aanbieden

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Verenso willen dat de zorg voor cliënten die 24 uur per dag en zeven dagen per week zorg nodig hebben, alleen nog geclusterd georganiseerd mag worden.

© PIKSEL / Getty Images / iStock

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, en de LHV willen dat dit punt een plek krijgt in het door het kabinet aangekondigde ‘hoofdlijnenakkoord ouderenzorg’. Op woensdag 16 oktober is er een debat over de ouderenzorg met VWS-minister Fleur Agema en staatssecretaris Vicky Maeijer van Langdurige Zorg.

Minder efficiënt

De LHV en Verenso halen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan, die stelt dat verduidelijking van de begrippen ‘thuis’, ‘geclusterd’ en ‘ongeclusterde’ woningen beter moet omdat de inzet van schaarse verpleging voor intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg in de eigen woonomgeving van de patiënt minder efficiënt is dan wanneer deze zorg in geclusterde settings wordt ingezet.

Regulatie

De LHV en Verenso vinden ook dat kleinschalige woonvoorzieningen gereguleerd moeten worden, zoals dat ook gebeurt bij verpleeghuizen. Omdat kleinschalige woonvoorzieningen nu geen vergunning hoeven te hebben, kunnen zorgkantoren en verzekeraars geen controle uitoefenen.

Opmars VPT

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is juist bezig aan een enorme opmars (plus 18,5 procent in 2023) in de ouderenzorgsector. De NZa noemt als redenen hiervoor dat het VPT een aantrekkelijkere financieringsvorm is dan het Modulair Pakket Thuis (MPT) omdat de vergoeding hoger is. Ook is er meer flexibiliteit binnen het VPT en de administratieve en verantwoordingslasten zijn lager. In de ‘Verkenning aansluiting bekostiging MPT (Wet langdurige zorg) op de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet)’ van de NZa staat: “We zien dan ook gedragingen in de sector om de cliënt te verleiden om te kiezen voor het VPT in plaats van het MPT, zoals het betalen van vergoedingen aan de cliënt in plaats van het leveren van een maaltijd binnen het VPT. De NZa vindt deze betalingen aan de cliënt in ruil voor het afzien van de maaltijd onwenselijk.”

Specialist als regiebehandelaar

De LHV en Verenso roepen het kabinet daarnaast op om werk te maken van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar, ook buiten het verpleeghuis. Voor het overnemen van regie in de eerste lijn door de specialist ouderengeneeskunde is nog geen betaaltitel. “Bovendien kopen zorgverzekeraars de zorg als medebehandelaar via trajectbekostiging – een nieuwe betaaltitel per 1 januari 2025 – nog niet in, terwijl dit met de toenemende vergrijzing zo belangrijk is”, aldus de LHV en Verenso.