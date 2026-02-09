Ouderenzorgorganisatie lanceert eigen carnavalslied

Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel uit Den Bosch heeft een eigen carnavalslied uitgebracht. In de bijbehorende videoclip spelen bewoners, medewerkers en worstenbroodjes een hoofdrol.

“Oog voor elkaar bij Van Neynsel” is de titel van het feestelijke deuntje. Zorgmedewerker Chris Berkelmans en zijn partner, consulent Wolf Rennes, schreven de tekst die volgens de organisatie “harder blijft plakken dan confetti op een natte kiel”.

“De tekst slaat op onze organisatie”, licht Berkelmans toe, “maar is breder te trekken: voor elkaar zorgen, naar elkaar omkijken en voor elkaar klaarstaan is tenslotte waar het om draait in de wereld. Plus regelmatig plezier maken samen.”

Oudste inwoner

Intern slaat de meezinger enorm aan en de zorgorganisatie hoopt dat uit te breiden naar de hele regio. Om die ambitie luister bij te zetten, is een filmpje opgenomen en op YouTube geplaatst. Daarin vieren verklede medewerkers en bewoners samen feest in een versierde ruimte en terwijl ze scheutig happen in Brabantse worstenbroodjes. De oudste inwoner van Noord-Brabant (108 jaar) is in de clip te zien als aanvoerder van de polonaise.