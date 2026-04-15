Ouderenzorgorganisatie Malderburch zoekt versterking bij opvangen zorgvraag

Ouderenzorgorganisatie Malderburch uit Gelderland is een verkenning gestart naar samenwerking met een of meer partijen. Een fusie of overname is daarbij een reële optie, meldt Malderburch.

De organisatie benadrukt dat de kwaliteit van zorg, de band met de gemeenschap in Heumen en het behoud van de eigen cultuur en kernwaarden voorop staan bij elke vorm van samenwerking.

Lange wachtlijst

Malderburch ligt in Malden en valt onder de gemeente Heumen, Gelderland. Heumen is de meest vergrijsde gemeente in de regio. Het aantal zorgbehoevende ouderen verdubbelt er naar verwachting richting 2040. De zorgvraag wordt bovendien snel complexer, onder meer door de toename van dementie en licht psychiatrische ziektebeelden. Malderburch heeft een lange wachtlijst voor ouderen met een verpleeghuisindicatie.

Eerlijk zijn

De opgave groeit sneller dan Malderburch op eigen kracht kan bijhouden. Mike Bruggeman, bestuurder van Malderburch: “Onze medewerkers en vrijwilligers leveren elke dag warme, goede zorg. Maar we zien het financieringsstelsel veranderen, de zorgvraag complexer worden én de vraag groeit sneller dan we straks alleen aankunnen. Daar moet je eerlijk over zijn, en daar moet je op tijd mee aan de slag.”

Malderburch heeft naast Malden ook een locatie in Overasselt. Er werken 250 medewerkers en er zijn 150 vrijwilligers.