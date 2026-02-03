Ouderenzorgpionier Hans Becker overleden

Professor en oud-bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas Hans Marcel Becker is overleden. “Hij was pionier van de geluksgerichte zorg, waarbij welzijn altijd op nummer een stond”, reageert Stichting Humanitas.

Hans Marcel Becker werd in 1942 geboren, midden in de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. Hij groeide op met ‘de Rotterdamse mentaliteit van hard werken en wederopbouw, en zette deze levenshouding zijn hele leven in dienst van anderen’.

Niet zorg, maar leven centraal

Van 1992 tot 2010 was Becker bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas, waar hij leiding gaf aan een grondige transformatie van het ouderenzorglandschap. “Hij breidde de organisatie uit van een bescheiden groep verzorgingshuizen naar een invloedrijke, innovatieve organisatie met vele locaties en duizenden medewerkers, waarin niet alleen zorg maar vooral leven centraal stond”, reageert Stichting Humanitas. “Op zijn eigen unieke manier verlegde hij de focus van medische zorg naar welzijn.”

Becker was een pionier geluksgerichte zorg, waarin de nadruk ligt op eigen regie, actieve inbreng, een positieve ‘ja-cultuur’. Ook was hij pleitbezorger van een extended family-gevoel, waarbij bewoners, medewerkers en familie samen een gemeenschap vormen waarin plezier, verbondenheid en eigenwaarde de basis zijn. “Deze waarden zijn nog steeds actueel en relevant bij Stichting Humanitas en de ouderenzorg in Nederland.”

Onderscheidingen

In 2003 promoveerde Becker op een proefschrift over culturele sturing en geluksbevorderende zorg in een vergrijzende wereld. Aan de Universiteit voor Humanistiek werd hij vervolgens benoemd tot buitengewoon hoogleraar Humanisering van de Zorg. Met zijn boeken, lezingen en optredens bracht hij zijn visie daarmee ook buiten de muren van instellingen.

Voor zijn verdiensten ontving Becker verschillende onderscheidingen, waaronder de titel Officier in de Orde van Oranje-Nassau, de Erasmusspeld van de stad Rotterdam en de Gouden Lis van de provincie Zuid-Holland.

Levensgenieter

Stichting Humanitas beschrijft Becker niet alleen als een zorginnovator, maar ook als een levensgenieter, een realist en een echter Rotterdammer met een ‘niet lullen, maar poetsen’-mentaliteit. “Zijn aanpak was praktisch en warm, zijn ideeën waren creatief en menselijk, en zijn invloed zal nog lang voelbaar blijven in hoe we denken over ouder worden, wonen en samenleven.”

De afgelopen jaren onderhield Stichting Humanitas frequent contact met hem over de koers van de ouderenzorgorganisatie. “Wij herdenken Hans Becker als een inspirator die zijn leven wijdde aan het vergroten van geluk en waardigheid voor anderen – een erfenis die zijn nalatenschap overstijgt en nog vele generaties zal blijven inspireren.”

Hans Becker is op 27 januari 2026 op 83-jarige leeftijd overleden.