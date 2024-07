Parkeergarage Nieuwegein blijft nog dicht

Het is nog niet duidelijk wanneer de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein weer open kan. Dat melden woordvoerders van de gemeente Nieuwegein en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De garage is op last van de gemeente en de OVV gesloten. De OVV is nog bezig met het onderzoek naar de instorting en heeft daar formeel een jaar de tijd voor, maar het kan wel zijn dat de garage eerder opengaat.

Werkzaamheden

Bovendien wacht de gemeente Nieuwegein, die over de heropening van de parkeergarage gaat, ook nog op een plan van aanpak voor de werkzaamheden door de eigenaar en de beheerder van de parkeergarage. “Daar is contact over”, zegt een woordvoerster van de gemeente. “We hopen in ieder geval dat de auto’s er eerder uit kunnen.”

Leenauto

In de garage staan nog 128 auto’s die daar nu niet uitgehaald kunnen worden. Mensen die zonder auto zitten, kunnen in ieder geval tot september gebruikmaken van een leenauto.

Op 26 mei stortten de hellingbanen in van de parkeergarage bij het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Op dat moment stonden er 143 auto's in de garage, vooral van medewerkers van het ziekenhuis.