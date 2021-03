Parkinson mogelijk vast te stellen met een wattenstaafje

De wetenschappers vonden tien chemische verbindingen die bij mensen met de ziekte van Parkinson vaker of juist minder vaak in talg voorkomen, de substantie die een beschermend laagje over de huid legt. “Uitsluitend op basis van deze stoffen konden de personen met Parkinson met een nauwkeurigheid van 85 procent worden onderscheiden”, zeggen ze na een onderzoek met proefpersonen. Dat waren 500 mensen met en zonder Parkinson, bij wie monsters werden afgenomen van de bovenrug.

De nieuw gevonden indicatoren kunnen waarschijnlijk eveneens inzicht geven in de manier waarop de aandoening zich ontwikkelt.

Extreem kosteneffectief

Nu zijn neurologisch en algemeen lichaamsonderzoek nodig en eventueel ook scans en bloedonderzoek om Parkinson te diagnosticeren. “We denken dat onze resultaten een buitengewoon bemoedigende stap zijn”, zegt professor Perdita Barran uit Manchester. “De test is niet alleen snel, eenvoudig en pijnloos, maar zou ook extreem kosteneffectief moeten zijn.” Haar collega’s en zij hopen de test verder te verfijnen, zodat deze met succes in praktijk kan worden gebracht.

Aan het onderzoek van de universiteiten werd onder anderen bijgedragen door de Michael J. Fox Foundation, van de gelijknamige Canadese filmacteur die nog geen dertig was toen bij hem de slopende ziekte werd vastgesteld. (ANP)