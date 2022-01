Parkinsoncentrum Nijmegen moedigt patiënten aan om te sporten

Patiënten met de ziekte van Parkinson zijn gebaat bij sporten en bewegen. Het Parkinson Expertisecentrum van het Radboudumc in Nijmegen moedigt patiënten aan om zich fysiek in te spannen. Het centrum baseert zich op een nieuw onderzoek dat laat zien dat sporten, aantoonbaar op hersenscans, helpt om de hersenfunctie en -structuur van parkinsonpatiënten te verbeteren. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Neurology.

“Deze bevindingen kunnen een belangrijke motivatie zijn voor mensen om te gaan bewegen”, legt hoofdonderzoeker Rick Helmich uit. Hij was betrokken bij de studie en analyseerde voor het onderzoek de hersenscans, samen met promovendus Martin Johansson. Daarop zag hij dat de patiënten zelf invloed hebben op hun hersenen.

Hersenverbindingen

De hersenen krompen niet bij de groep parkinsonpatiënten die voor het onderzoek een half jaar lang drie keer in de week 30 tot 45 minuten op de hometrainer zat. Ook versterkten de hersenverbindingen van deze groep in hersengebieden die niet aangetast worden door de ziekte van Parkinson. Die functies vervangen mogelijk gebieden in de hersenen die parkinson wel aantast. Bij de controlegroep, die een half jaar ‘slechts’ rek- en strekoefeningen deed, krompen de hersenen wel en werden de hersenverbindingen niet sterker.

Snelstgroeiend

Parkinson is de snelstgroeiende neurologische ziekte ter wereld. “Dat kan komen doordat mensen steeds ouder worden”, verklaart Helmich. “Maar ook door het gebruik van pesticiden en de industrialisatie in veel gebieden van de wereld, zoals in China. Deze omgevingsfactoren spelen een grote rol.” Er zijn ook mensen bij wie parkinson vaker voorkomt in de familie door een genafwijking. De oorzaken voor parkinson worden nog verder onderzocht.

Uitstel door sporten

De recent gepubliceerde studie kan een belangrijke reden zijn om te onderzoeken of parkinson uitgesteld kan worden door te sporten, vertelt Helmich. “Als nu de diagnose parkinson wordt gesteld, zijn de dopaminecellen bij mensen al voor 50 procent afgestorven”, zegt Helmich. Het afsterven van deze dopaminecellen ligt ten grondslag aan de ziekte van Parkinson. “Je wil eigenlijk mensen tien jaar voor de diagnose ook al helpen. Dan is er vaak al wel iets aan de gang in de hersenen”, aldus Helmich. Er loopt een onderzoek naar betere herkenning van zeer vroege parkinsonsymptomen, zoals verlies van reuk of veranderingen in het nadenken. (ANP)