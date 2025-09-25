Skipr

Parnassia biedt zorgpersoneel gezonde maaltijden via nieuwe automaten

Parnassia Zorggroep zet in op gezonde voeding voor medewerkers met nieuwe vending automaten van Tessa’s. De organisatie biedt daarmee haar medewerkers gezonde maaltijden aan direct op de werkvloer.

In samenwerking met Tessa’s wordt vandaag een nieuwe vending automaat geplaatst aan de Mangostraat en Leggelo-locatie.

Breed assortiment gezonde voeding

De automaat biedt een breed assortiment aan gezonde maaltijden, drankjes en tussendoortjes, die medewerkers tegen een lager tarief kunnen aanschaffen. Met dit initiatief wil Parnassia haar waardering voor het zorgpersoneel tastbaar maken en bijdragen aan een gezondere levensstijl op de werkvloer.

“Het aantrekken en behouden van zorgpersoneel blijft een grote uitdaging in onze sector. Daarom vinden wij het belangrijk om goed te zorgen voor onze medewerkers,” aldus Marjolein De Ruijter. “Met dit extraatje hopen wij niet alleen hun gezondheid te ondersteunen, maar ook hun werkplezier te vergroten.”

Tessa Sandmann, CEO Tessa’s: “Wij geloven dat gezonde voeding bereikbaar en betaalbaar moet zijn, juist voor mensen die dag in dag uit zorgen voor anderen. Met deze samenwerking zetten we samen een stap richting een gezondere zorgsector.”

