Patiënten VieCuri hoeven door app niet meer op nacontrole bij een botbreuk

Voorheen werd voor vrijwel iedere patiënt met een verstuiking of botbreuk een afspraak voor een nacontrole gemaakt. Onderzoek toont aan dat dit lang niet altijd noodzakelijk is. De controles zijn routinematig en dienen vooral als geruststelling. Door te werken met de Virtual Fracture Care-app wordt een onderzoek en bezoek aan het ziekenhuis voorkomen. VieCuri schat dat er daardoor jaarlijks zo’n 1.200 nacontroles wegvallen.

Digitaal behandelplan

Patiënten die zijn behandeld voor letsel op de spoedeisende hulp of gipskamer kunnen van de gratis app gebruikmaken. In de app vinden zij informatie over hun letsel, een compleet behandelplan met instructies, filmpjes en oefeningen. “Als er toch vragen zijn, kunnen ze contact opnemen met onze zogenaamde Breuklijn. Dat is een speciaal telefoonnummer dat patiënten kunnen bellen bij vragen of pijnklachten”, vertelt Mark Hulsbosch, orthopedisch chirurg bij VieCuri. Wanneer een patiënt toch liever naar het ziekenhuis komt, is dat nog steeds mogelijk.

De Virtual Fracture Care-app is ontwikkeld door het OLVG en onder coördinatie van het Santeon-netwerk uitgerold over inmiddels zo’n 30 ziekenhuizen in Nederland. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de patiënttevredenheid gelijk blijft of zelfs toeneemt. Ook de huisarts krijgt het hierdoor niet drukker. De app is een verdere uitbreiding van het digitale zorgaanbod van VieCuri.